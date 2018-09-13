«Это фейк»: СБУ открестилась от «организатора» покушения на Бабченко

Киев, , 13:32 — REGNUM Видеообращение агента службы безопасности Украины (СБУ) Вячеслава Пивоварника, опубликованное 12 сентября, является «фейком», заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщают 13 сентября украинские «Вести».

Гитлянская заявила, что все слова Пивоварника «не соответствуют действительности». При этом она добавила, что человек на видео, действительно, похож на Пивоварника, однако он ли это — точно Гитлянская сказать не может.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором мужчина представляется Вячеславом Пивоварником, агентом СБУ. Агент рассказал, что он должен был проникнуть в политические и деловые круги России, а также его сделали подставным «организатором» покушения на журналиста Аркадия Бабченко.