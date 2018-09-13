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Глава Ингушетии будет держать руку на пульсе в ситуационном центре

Политика

Новый центр мониторинга ситуации в Ингушетии откроют в республике

Магас, 13 сентября 2018, 13:31 — REGNUM  В Ингушетии готов к запуску новый ситуационный центр главы республики. С его помощью Юнус-Бек Евкуров будет в режиме реального времени отслеживать ситуацию в Ингушетии.

Центр оборудован в специальном помещении, куда стекается информация о разных сферах жизнедеятельности субъекта. Это и данные статистики, и показатели министерства и ведомств, сводки от различных силовых структур и многое другое. Вся эта информация представлена в виде графиков и схем, позволяющих проанализировать ее.

«Вся информация о регионе будет не по бумажкам на столах министерств раскидана, а будет храниться на защищённом сервере и может быть получена в любой момент», — приводит слова начальника отдела информатизации администрации главы РИ Ахмеда Арчакова пресс-служба Евкурова.

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Стоит отметить, что власти Ингушетии ранее внедрили автоматизированную систему «Безопасный город». С помощью этого комплекса программно-аппаратных средств и организационных мер для обеспечения видеоохраны и технической безопасности возможно решение вопросов безопасности в регионе.

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