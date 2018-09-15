Польского сенатора исключили из партии за похвалу в адрес Путина

Варшава, , 04:17 — REGNUM Из состава оппозиционной польской партии «Гражданская платформа» исключен сенатор Мачей Грубский, поводом для такого решения стало его интервью российскому порталу «Спутник». Какими были слова Грубского о Владимире Путине, за которые он столкнулся со столь сильными последствиями, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

В интервью, озаглавленном «Каждый поляк платит дополнительные деньги за враждебное отношение к России», Грубский говорит:

«Если мы покупаем сегодня нефть или газ из Саудовской Аравии или США, которые стоят дороже, чем российская нефть и российский газ, то необходимо серьезно рассмотреть вопрос о том, в чём тут интерес поляка».

Грубский также рассказывает о своем отношении к Путину:

«Я полностью уважаю российского президента России и очень впечатлен этим человеком. Мы в Польше его недооцениваем».

Политик сообщает, что не разделяет мнение о настроенности российского правительства против его страны, и сожалеет о том, что Польша и «Гражданская платформа» приняли участие в украинском майдане. Сама же нынешняя Украина, по его словам, «это расшатанное государство с множеством проблем, которые скоро не решатся. Даже если ее включат в структуры НАТО, она не сильно изменится, а мы вызвали очень негативную реакцию к себе со стороны русских».

О других событиях, обсуждаемых польской прессой, читайте в обзоре: Польша повышает пенсии и понижает возраст выхода на пенсию

Также читайте другие статьи Станислава Стремидловского о политике Польши.