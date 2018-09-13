Лучший следователь Татарии возглавил свердловское управление СКР

Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM Новый глава свердловского управления СКР Михаил Богинский приступил к своим обязанностям. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Указ о назначении Богинского президент Владимир Путин подписал 28 августа. На работу в новом качестве следователь вышел сегодня, 13 сентября.

Родился Богинский в Казани 10 ноября 1969 года. В 1992—2007 годах работал в прокуратуре Татарии. Имеет несколько почётных званий, в том числе лучшего следователя республики. А 7 сентября 2007 года возглавил управление СКР по Тюменской области. В нём он и работал до последнего времени.

Напомним, последние месяцы обязанности главы свердловского управления СКР исполнял Михаил Бусылко. Ранее глава ведомства Валерий Задорин был уволен со службы.