Террорист Сенцов выдвинут на премию имени Сахарова

Брюссель, , 13:27 — REGNUM Депутаты крупнейшей в парламенте ЕС фракции «Европейская народная партия» выдвинули осужденного в России за терроризм украинского гражданина Олега Сенцова на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Об этом сообщает 12 сентября пресс-служба партии.

«Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России, стал нашим кандидатом на премию Сахарова в 2018 году», — говорится в сообщении официального Twitter политического объединения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам заключения за организацию террористических актов на территории Крыма.

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