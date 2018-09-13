Израильские военные уничтожили символическую палестинскую деревню

Тель-Авив, , 13:28 — REGNUM Военные Израиля уничтожили «символическую» деревню на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 13 сентября Anadolu.

Деревня была воздвигнута палестинскими активистами в знак протеста против политики еврейского государства по строительству новых израильских поселений.

Напомним, противоречия между Палестиной и Израилем продолжаются 70 лет. Последнее обострение было вызвано переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что породило массовые акции протеста.

С конца марта 2018 года в ходе манифестаций на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан погибли более 120 палестинцев.

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