Что мешает странам НАТО разгромить Россию? Радио REGNUM

Москва, 13 сентября 2018, 14:00 — REGNUM
- Евросоюз продлил индивидуальные санкции против Москвы;
- Нидерланды заявляют об открытом расследовании авиакатастрофы в Донбассе;
- В Киеве назвали условие для «разгрома России в пыль»;
- Украинских радикалов обучают инструкторы НАТО;
- Рубль возвращает часть набранных очков.
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