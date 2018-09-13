НАБУ нашло у министра инфраструктуры активы, на которые ему работать 36 лет

Киев, , 13:17 — REGNUM В настоящее время следователи Национального антикоррупционного бюро Украины решают вопрос о направлении в суд уголовного производства в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом 13 сентября в эфире телеканала «112 Украина» заявила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения. Напомню, детективы НАБУ расследуют данные факты с мая 2017 года», — сказала Олифира.

Она сообщила, что Омеляна подозревают в нарушении двух статей Уголовного кодекса.

«Речь идет и о незаконном обогащении, и о декларировании недостоверных данных. Уточню, по данным следствия, это лицо, которое с 2000 года по сегодняшнее время находится на государственной службе, в период с 2000 года по 26 августа 2018 года получил официально 2 млн 170 тыс грн дохода (77 444 долл.). Тогда как затраты этого лица в период с 2008 года по 26 августа 2015 года составили минимум 3,5 млн грн (124 тыс долл.)», — рассказала Олифира.

По её словам, детективы НАБУ установили, что в 2015 году Омелян задекларировал активы, стоимость которых в два раза превышала уровень его официальной зарплаты за последние 18 лет.

«Детективы узнали, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник получил в собственность активы, законность оснований которых не подтверждена доказательствами. Их стоимость значительно превышает его законные доходы, в частности речь идет о внедорожнике X5 и наличку в объеме 90 тыс долл. США и 25 тыс евро. На то время общая стоимость таких активов составляла более 4 млн грн (142 тыс долл.)», — добавила Олифира.

При этом следствие установило факты внесения министром инфраструктуры недостоверных данных в декларацию.

«Например, в 2015 году стоимость незадекларированных министром активов, которые находятся в его собственности и пользовании, а также расходы составляли минимум 3 млн грн (107 тыс долл.), а в 2016 году — более 8 млн грн (285 тыс долл.). По мнению следствия, чиновник специально не внес в декларацию за 2015 год информацию о внедорожнике Х5, фактически, собственником которого он является. Также он не внес информацию о расходах на аренду дома, в котором проживал министр и члены его семьи. Годом позднее он не задекларировал факт постоянного использования другого загородного дома. Кроме того, министр внес недостоверные данные на автомобиль Volvo 2007 г.в., который он приобрел в 2016 году», — подытожила Олифира.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября министр Омелян сообщил, что сотрудники НАБУ вручили ему подозрение за «незаконное обогащение» десять лет назад, «пользование или приобретения» машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.