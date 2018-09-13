Четверг, 13 Сентября 2018 года
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Сенатор считает, что Китай «потрошит» США

Политика

И призывает власть «проснуться»

Вашингтон, 13 сентября 2018, 13:19 — REGNUM  Власти США неправильно отрабатывают «китайский вопрос», считает сенатор от штат Флорида Марко Рубио. В своем твиттере сенатор пишет:

«Непрерывные угрозы из Китая должны быть главной темой, на которой бы мы фокусировались каждый день. Вместо этого мы тратим дни на споры друг с другом, часто по поводам тривиальным и абсурдным, в то время как другая страна потрошит нас. Надеюсь, мы проснемся, пока не поздно».

Напомним, ранее Китай приостановил лицензирование компаний из США, намеренных работать на китайском рынке: ограничения будут действовать до тех пор, «пока траектория отношений США и Китая не улучшится и не стабилизируется».

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Торговая война между Китаем и США
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