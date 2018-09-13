Отправлен в отставку главный цензор Литвы

Вильнюс, , 13:13 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 13 сентября, уволил с поста главы комиссии по радио и ТВ многолетнего её председателя Эдмунжаса Вайтекунаса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Парламент 106 голосами единогласно поддержал предложение об отставке. Сам Вайтекунас заявил, что не знает иностранных языков, что мешает его прямой работе, однако раньше для него это проблемой не становилось.

Напомним, решениями Вайтекунаса и литовской комиссии в Литве поочерёдно запрещали трансляцию всех российских федеральных телеканалов — Первого канала, «России», НТВ, РЕН-ТВ, ТВ-Ц и так далее. В последние месяцы комиссия стала бороться с российской продукцией в интернете, запрещая сайты, которые предоставляют услуги просмотра российских каналов онлайн.