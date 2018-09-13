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Названы даты всех выборов в Литве в 2019 году

Политика

В Литве будут избирать президента, советы самоуправлений и депутатов Европарламента

Вильнюс, 13 сентября 2018, 13:12 — REGNUM  В парламенте Литвы сегодня, 13 сентября, зарегистрированы постановления о проведении выборов в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Муниципальные выборы пройдут 3 марта, президентские выборы — 12 мая, а депутатов Европарламента — 26 мая. Также планируется одновременно с президентскими выборами провести референдум о двойном гражданстве, однако пока формальное решение об этом не принято.

Наибольшая интрига в настоящий момент в президентской кампании. Согласно опросам общественного мнения, самым вероятным следующем президентом Литвы станет кто-то из лидирующей тройки: экономист Гитанас Науседа, мэр Каунаса, предприниматель Висвальдас Матийошайтис, действующий премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Однако разрыв между ними не столь значительный, что бы можно было говорить о ярком фаворите. Примечательно, что ещё ни один из этой тройки не подтвердил своё участие в выборах.

В Литве не исключают и рост популярности какого-то иного кандидата. Например, экс-посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас, который уже заявил о своём участии в выборах, ещё полгода назад набирал совсем скромные симпатии избирателей, однако за короткое время вышел на четвёртую позицию, а летом 2018 года обгонял даже действующего премьера Саулюса Сквернялиса. Возможным кандидатом называют и экс-министра финансов Литвы Ингриду Шимоните, она заявила, что рассматривает возможность баллотироваться.

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Выборы президента Литвы
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