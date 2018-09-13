На Ставрополье суд поставил точку в скандальном назначении главы Минвод

Ставрополь, , 13:04 — REGNUM Решение Ставропольского краевого суда о признании незаконным избрания главой Минераловодского городского округа Сергея Перцева вступило в силу 11 сентября. Таким образом, в скандальной истории вокруг избрания главы Минеральных Вод поставлена точка.

Как сообщила пресс-служба суда, ранее Минералводский городской суд вынес решение о признании незаконным решения конкурсной комиссии, которым 5 апреля 2018 года кандидатура Перцева Сергея Юрьевича была представлена в Совет депутатов Минераловодского городского округа для избрания главой городского округа. В суд с иском обратился прокурор. 11 сентября судебная коллегия по административным делам Ставропольского краевого суда оставила без изменения решение горсуда.

«На конкурсную комиссию возложена обязанность устранить допущенные при проведения конкурса нарушения в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Между тем, как цитирует ТАСС представителя администрации Минераловодского городского округа, решение суда не повлечет прекращения полномочий Перцева на посту главы города, так как само решение депутатов об избрании главы в деле не рассматривалось.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Перцев в 2014 году, он занял должность заместителя главы администрации города Минеральные Воды, в 2015 году был избран главой округа, но в 2017 году ушел с должности по собственному желанию. В апреле 2018 года он вновь был избран на ту же должность.

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