Во Владимирской области прошло протестное голосование

Владимир, , 16:17 — REGNUM Результаты голосования на выборах губернатора Владимирской области стали неожиданностью для партии власти. Почему действующий губернатор Светлана Орлова вынуждена будет бороться за голоса избирателей во втором туре, а сам результат борьбы находится под вопросом, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин всего 5% голосов не дотянул до результатов действующего губернатора, у которой оказалось 36,42%, а у Сипягина — 31,19%. Вновь они сойдутся 23 сентября во втором туре. С учетом того, что двое других участников первого тура, Сергей Бирюков и Сергей Глумов, набрали в общей сложности почти 24,3%, позиция Орловой выглядит несколько шаткой, ведь существует большая вероятность, что такое распределение голосов свидетельствует о голосовании против представителя партии власти.

И это при том, что в пользу Орловой высказывались не только однопартийцы, но и многие эксперты-политологи. В данном случае речь идет вовсе не об опыте, связях или политическом весе кандидата, и даже не о предвыборной программе. О чем же?

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