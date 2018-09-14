Отсутствие идеологии мешает России проявить политическую волю

Москва, , 04:32 — REGNUM Решение Константинопольского патриарха Варфоломея по Украине, шокировавшее православный мир, должно сыграть пробуждающую и отрезвляющую роль для всех небезразличных граждан России. Какие выводы нужно сделать из этого события и от каких иллюзий стоит избавиться российским гражданам и руководству, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Курс, принятый Россией в постсоветский период, раз за разом доказывает свою неэффективность в отношении что внешней, что внутренней политики. Достижения последних лет скорее следствие удачного сложения обстоятельств и грамотного их использования в тактическом плане, чем следствие какой-либо закономерности. Но нельзя вечно полагаться на удачу, особенно если на карту поставлена судьба великой страны. Вот и история с «разрешением» Константинопольским патриархом украинскому православию быть «самостоятельным» есть еще один пример неконструктивного подхода, надежды на авось там, где России стоило проявить больше политической воли.

Но это, в свою очередь, невозможно сделать, оставаясь все в том же положении государства, отделенного от идеологии. И церковь, находящаяся вне политики, демонстрирует пассивность и неспособность к самозащите. Не говоря уже о более важном участии в новом восстановлении исторического величия России.

Читайте статью Русское отрезвление: значение решения Константинополя по Украине.

О взаимосвязи политических событий и мировоззренческих предпосылок читайте также в других публикациях Александра Халдея.