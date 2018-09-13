В комиссии Заксобрания Петербурга одобрили сохранение льгот пожилым людям

Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Профильная комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению поддержала проект городского закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в части обеспечения дополнительных гарантий социальной защиты граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно)». Об этом сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе Заксобрания.

Напомним, этот документ был внесен фракцией «Единая Россия». Законопроект сохраняет для граждан указанных возрастов целый ряд региональных льгот, которые сейчас предоставляются только пенсионерам.

Например, сохраняются льготы на проезд на городском и пригородном транспорте, льготы по налогам на транспорт и земельные участки, льготы при оплате услуг ЖКХ, а также право на денежные выплаты из городской казны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге до конца сентября примут закон о пенсионных льготах

«Мы планируем рассмотреть и принять (этот проект) до конца сентября», — заявил ранее спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. В случае принятия закон начнет действовать с 1 января 2019 года.

Ранее о необходимости сохранения региональных льгот для пожилых людей при реализации пенсионной реформы заявил в своем видеообращении к гражданам президент РФ Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге определили параметры сохранения льгот пожилым людям