Ханой, , 12:52 — REGNUM В кулуарах государственного визита во Вьетнам и проведения Всемирного экономического форума (ВЭФ) в АСЕАН президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в запуске приложения Go-Viet, сообщает МИД Индонезии.

Go-Viet — это приложение, предоставляющее мотоуслуги или сервис доставки во Вьетнаме, которое появилось благодаря похожему сервису Go-Jek в Индонезии.

Джоко Видодо поздравил индонезийский сервис Go-Jek с успехом в развитии сотрудничества с зарубежными странами и запуском версии приложения для Вьетнама.

Надием Макарим, основатель Go-Jek в Индонезии, в своем выступлении заявил: «Go-Viet был разработан специально для Вьетнама и ставит своей целью облегчить пользователям передвижение во Вьетнаме».

«Индонезийское правительство будет и впредь поддерживать внедрение технологий из Индонезии в различные соседние страны», — заявил глава Индонезии.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Сюан Пхуком отметил важность взаимной поддержки двух стран. «Мы должны быть в состоянии воспользоваться такими глобальными условиями, как сейчас, а также промышленной революцией 4.0», — добавил премьер-министр Вьетнама.

Go-Viet разработано 1 августа 2018 года. На сегодняшний день приложением пользуются около 1,5 млн человек. Go-Viet насчитывает примерно 25 тыс. партнеров-водителей в Ханое и Хошимине.

Напомним, президент Индонезии находился с визитом во Вьетнаме с 11 по 13 сентября.

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