Четверг, 13 Сентября 2018 года
13:38:22 МСК

Симоньян рассказала подробности интервью с «отравителями Скрипалей»

Политика

Интервью было на русском, сейчас его переводят на английский и другие языковые версии

Симоньян рассказала подробности интервью с «отравителями Скрипалей»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Маргарита Симоньян

Москва, 13 сентября 2018, 12:44 — REGNUM  Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала подробности интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Я их не искала. Настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Петров и Боширов отказались давать интервью кому-либо другому, поскольку, по их словам, они читают ее социальные сети и доверяют ей.

«Интервью было на русском. Сейчас его переводят на английский и другие наши языковые версии», — добавила она.

Напомним, власти Великобритании заявили, что в покушении на убийство Скрипалей они обвиняют неких российских граждан — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы работают в ГРУ.

В России потребовали от Великобритании доказательств обвинения и личные данные Петрова и Боширова, так как они по версии британских властей они въезжали на территорию королевства по российским паспортам. Однако официальный Лондон отказался передавать какие-либо материалы.

Читайте также: «Дело Скрипалей»: Симоньян рассказала о встрече с «подозреваемыми»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить