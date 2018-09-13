Спецпрокуратура попросила не задерживать министра инфраструктуры Украины

Киев, , 12:38 — REGNUM Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить назначить залог в размере 5 млн гривен ($180 тыс.), сообщает 13 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, САП не планирует задерживать Омеляна, чтобы не превращать расследование в шоу. А сумма залога — это разница между задекларированными доходами и расходами министра. В САП отметили, что ожидают от национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) расследований против «Укравтодора» или «Украинских железных дорог» (УЖД), а не против министров.

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Напомним, ранее НАБУ вручило Омеляну подозрение в незаконном обогащении. Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко поддержал обвинение, заявив, что Омелян «непрофессионален, некомпетентен и уничтожает инфраструктуру Украины».