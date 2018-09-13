Индонезия призвала Google установить контроль за политической информацией

Джакарта, , 12:33 — REGNUM В 2019 г. компания Google будет блокировать распространение политических пропагандистских материалов по Индонезии. Об этом, как передает издание The Jakarta Post, сообщил министр коммуникаций и информационных технологий страны Рудиантара.

По его словам, решение руководством компании было принято по итогам переговоров с представителями властей Индонезии.

Министр добавил, в Индонезии, где 17 апреля будущего года пройдут выборы президента, приветствуют решение компании.

Напомним, правительство Индонезии выделит 24,8 трлн рупий на проведение всеобщих президентских выборов в 2019 году.

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