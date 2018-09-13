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Глава Крыма об отставке главы Минтранса: одно из немногих верных решений

Политика

Глава Крыма прокомментировал увольнение шестого за четыре года министра транспорта республики, заявив, что дело не в количестве, а в качестве

Глава Крыма об отставке главы Минтранса: одно из немногих верных решений
Марина Каширская © ИА REGNUM
Общественный транспорт. Ялта

Симферополь, 13 сентября 2018, 12:31 — REGNUM  Увольнение с поста министра транспорта Крыма Юрия Овсянникова — «одно из немногих правильных решений». Так прокомментировал увольнение с поста уже шестого руководителя ведомства глава Крыма Сергей Аксенов. Комментарий 13 сентября опубликован на портале правительства региона.

«Вчера доложили, что министр транспорта Республики Крым Юрий Петрович Овсянников написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это одно из немногих правильных решений Юрия Петровича», — сказал Аксёнов.

По словам главы Крыма, задачи, которые были поставлены перед министром, не выполнены, принятые управленческие решения заслуживают неудовлетворительной оценки. В частности, не были приняты меры по оптимизации дорожной сети и работе общественного транспорта, заявил Аксенов.

«Нам не нужны обещания, нам нужны конкретные результаты. К слову, многие продолжают вести счёт уволенных должностных лиц. Замечу: дело не в количестве, а в качестве», — считает глава Крыма. Он добавил, что кадровые обновления продолжатся, процесс это — естественный.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно об увольнении с поста министра транспорта Крыма по собственному желанию Юрия Овсянникова. Он занял должность в мае этого года, став уже шестым главой ведомства с 2014 года. Его предшественник Игорь Захаров смог продержаться около полугода.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму увольняется шестой министр транспорта

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