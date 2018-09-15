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Омская область: что дало победителю 83% голосов «за»

Политика

На выборах 9 сентября врио губернатора Омской области получил впечатляющее количество голосов. Что послужило причиной такой лояльности населения Омского региона к уральскому политику?

Омская область: что дало победителю 83% голосов «за»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Бурков

Омск, 15 сентября 2018, 12:43 — REGNUM  Убедительная победа врио губернатора Омской области Александра Буркова на выборах главы региона 9 сентября заставляет внимательней присмотреться к причинам такой активной поддержки этого кандидата населением. О том, что дало столь высокий результат — 83% голосов при явке 44% — пишет корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков меньше чем за год пребывания на своем посту проявил себя активным лидером, кроме того, каждый его шаг, включая даже не самые масштабные действия, освещался пресс-службой, так что жители региона своевременно получали информацию о том, что именно делает врио. Но кроме действий самого кандидата и поддержки пресс-службы, на руку Буркову сыграло и отсутствие активных действий со стороны оппозиции.

Вместе с тем, уровень жизни и социальная напряженность в Омской области находятся на достаточно тревожных уровнях, это объясняет мнение о том, что высокая явка может объясняться и применением политтехнологий, «заманивающих» избирателя на участки, а при отсутствии серьезной конкуренции люди голосовали за Буркова как «кандидата надежды». Значит, новому губернатору придется сильно постараться, чтобы оправдать доверие.

Читайте статью Омская область «сдалась» уральцу без боя и другие статьи Татьяны Иващенко по региональной тематике.

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