С пенсионной реформой гражданам от 35 до 55 лет прогнозируют безработицу

Москва, , 12:29 — REGNUM Ужесточение законодательства за увольнение граждан предпенсионного возраста приведет к тому, что социально защищенные категории займут все рабочие места. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе обсуждения президентского законопроекта об уголовном наказании за увольнение предпенсионеров.

«Можно жестко закрепить все права. Молодёжь — обязательно всех принять на работу, беременных — принять, инвалидов — принять, предпенсионных — не увольнять. А что будет дальше, кто будет работать в этой организации? Кто сможет сделать то, что должна делать эта фирма или корпорация? Мы средний возраст куда деваем, самый золотой возраст в 35−55 лет. Пошли вон, у нас дети, инвалиды, женщины, беременные, пенсионеры, мигранты. А вы не нужны, русские от 35 до 55 — спивайтесь и умирайте», — возмутился Жириновский в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме.

При этом, отметил депутат Госдумы, предпенсионеры действительно нуждаются в защите со стороны государства. Однако ее можно было бы проявить по-другому. Например, продумать сокращение ставки для граждан предпенсионного возраста — таким образом, повысить количество работающих пенсионеров, но снизить нагрузку на каждого из них. Кроме того, по словам депутата, можно было бы продумать выдачу гражданам предпенсионного возраста, которые увлекаются сельским хозяйством, участков земли, чтобы они могли заниматься хозяйством и получать за это средства.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект под авторством президента РФ Владимира Путина об уголовном наказании для работодателей за увольнение или необоснованный отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста. Как отмечали ранее депутаты фракции ЛДПР, они поддержали такую инициативу президента, однако продолжают выступать против проведения в РФ пенсионной реформы.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о санкциях за увольнение предпенсионеров ГД приняла в I чтении