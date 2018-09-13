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В Иране с почестями похоронили 135 военных, погибших в ирано-иракской войне

Политика

Война завершилась 30 лет назад, однако не все ее жертвы обрели покой

Тегеран, 13 сентября 2018, 12:30 — REGNUM  Тысячи граждан Ирана посетили монумент, посвященный жертвам ирано-иракской войны 1980−1988 годов, сообщает 13 сентября Associated Press.

В 2018 году исполнилось ровно 30 лет с окончания печального события для двух ныне дружественных государств. Во время траурных мероприятий были с почестями захоронены останки 135 военнослужащих, 17 из которых так и не были опознаны.

Иран и Ирак периодически обмениваются останками павших солдат в той войне. Так, в июле 2018 года Багдад передал 76 тел иранских военнослужащих, Тегеран, в свою очередь, передал останки 128 иракских солдат.

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