Глава секретной службы ФРГ передавал информацию партии АдГ — СМИ

Берлин, , 12:31 — REGNUM Глава ведомства по охране конституции ФРГ Ханс Георг Маасен передавал секретные сведения правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает немецкая политическая телепередача Kontraste 13 сентября.

Эту информацию подтвердил депутат бундестага от АдГ Штефан Бранднер. Маасен назвал ему во время личной встречи 13 июня «цифры из отчета о защите конституции», который еще не был опубликован.

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Вокруг фигуры Маасена разгорается противостояние членов правящей коалиции Германии. Социал-демократическая партия настаивает на том, что он профессионально непригоден для занимаемой им должности. Лидер «Христианско-социального союза», министр внутренних дел Хорст Зеехофер не видит причин для его увольнения.

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Как сообщало ИА REGNUM , скандал вокруг Маасена разгорелся из-за его высказывания о том, что сообщения о правых погромах в Хемнице были дезинформацией. Маасен был вызван для объяснений комитетом по внутренней политике бундестага.

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