Суд отказал организаторам митинга в Петербурге в иске к Смольному

Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Смольнинский районный суд Петербурга сегодня, 13 сентября, не удовлетворил иск одного из организаторов митинга против пенсионной реформы о признании незаконными действий комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Санкт-Петербурга.

Речь идет о невозможности провести этот митинг 16 сентября на ранее согласованной Смольным площади Ленина из-за ведущихся там работ по устранению коммунальной аварии. Об этом смольнинский комитет 10 сентября официально уведомил организаторов акции, которые, в свою очередь, отказались переносить ее на другую предложенную площадку, в Удельный парк.

Председатель движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров подал в суд на действия чиновников, но сегодня проиграл в суде. Таким образом, митинг на площади Ленина в ближайшее воскресенье теперь может быть расценен властями как несанкционированная акция и пресечен, что произошло 9 сентября с митингом сторонников Навального, в том же месте по той же теме.

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Как подчеркивали организаторы акции, никакой процедуры «отзыва» согласования со стороны властей не существует, поэтому они настаивали на проведении митинга в ранее обговоренном месте, требуя временно прекратить ремонтные работы на площади Ленина, если они мешают митинговать.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября группа из 10 депутатов пяти фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга («Яблоко», КПРФ, «Партия роста», «Справедливая Россия», ЛДПР) обратилась к губернатору города Георгию Полтавченко с предложением не препятствовать проведению ранее согласованного митинга по теме пенсионной реформы на площади Ленина или предоставить для этой акции другую площадку в центре города. Ответа от Смольного пока не последовало.

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