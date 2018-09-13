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Вице-премьер Италии: Я не читаю итальянских газет, в них одна пропаганда

Политика

Читать итальянские газеты стоит исключительно ради того, чтобы понять, «каким именно способом» хотят напасть на правительство их владельцы, отметил Луиджи Ди Майо

Вице-премьер Италии: Я не читаю итальянских газет, в них одна пропаганда
Цитата из х/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР
«Вот никаких и не читайте»

Рим, 13 сентября 2018, 12:25 — REGNUM  Вице-премьер Италии, лидер правящего «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо «не читает итальянских газет, потому что в них одна пропаганда». Об этом Ди Майо рассказал в интервью Affari Italiani в четверг, 13 сентября.

Для того чтобы получать информацию, вице-премьер читает «специализированные статьи, иностранные СМИ и блогеров», а также досье, которые составляют для него. Читать итальянские газеты стоит исключительно ради того, чтобы понять, «каким именно способом хотят напасть на нас их владельцы», отметил Ди Майо.

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Раньше итальянские СМИ стремились отражать общественное мнение, но сейчас для того, чтобы узнать, что думают люди, нужно читать записи в социальных сетях или разговаривать с людьми на улицах, полагает вице-премьер.

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Политическая жизнь Италии
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