В СКР прокомментировали сообщения о допросе экс-главы МЧС РФ

Москва, , 12:15 — REGNUM Следственный комитет России не вызывал на допрос бывшего главу МЧС РФ Владимира Пучкова. Об этом сообщает 13 сентября пресс-служба СКР.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, «Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе». Таким образом, добавила она, появившаяся ранее в СМИ информация о вызове экс-главы ведомства на допрос не соответствует действительности.

Напомним, ранее некоторые СМИ разместили информацию о том, что экс-министр МЧС России Владимир Пучков дал показания следователям СКР после вызова в ведомство на допрос.

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