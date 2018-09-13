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В СКР прокомментировали сообщения о допросе экс-главы МЧС РФ

Политика

Ранее некоторые СМИ разместили информацию о том, что Владимир Пучков дал показания следователям

Москва, 13 сентября 2018, 12:15 — REGNUM  Следственный комитет России не вызывал на допрос бывшего главу МЧС РФ Владимира Пучкова. Об этом сообщает 13 сентября пресс-служба СКР.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, «Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе». Таким образом, добавила она, появившаяся ранее в СМИ информация о вызове экс-главы ведомства на допрос не соответствует действительности.

Напомним, ранее некоторые СМИ разместили информацию о том, что экс-министр МЧС России Владимир Пучков дал показания следователям СКР после вызова в ведомство на допрос.

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