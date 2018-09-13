На Украине рассказали, что мешает НАТО обратить Россию в пыль

Киев, , 12:17 — REGNUM Наличие у России ядерного оружия не позволяет Североатлантическому альянсу разгромить её «в пыль». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший украинский министр экономики Виктор Суслов.

«Была бы Россия не ядерная держава, все бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль», — сказал политик.

Таким образом экс-министр прокомментировал масштабные маневры российской армии «Восток-2018». Россия «демонстрирует мускулы», чтобы показать невозможность, по крайней мере пока, своего поражения, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал российские издания угрозой для безопасности страны. Политика пугают в том числе корреспондентские пункты таких изданий на Украине.

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