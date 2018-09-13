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Янукович подписал соглашение с очередным государственным адвокатом

Политика

Адвокат уже успел подать ходатайство об отводе судей

Янукович подписал соглашение с очередным государственным адвокатом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Виктор Янукович

Киев, 13 сентября 2018, 12:05 — REGNUM  Экс-президенту Украины Виктору Януковичу назначили нового государственного адвоката, сообщает 13 сентября «Страна.ua».

Согласно сообщению, госадвокатом Януковича стал Александр Горошинский, который ранее защищал бойцов отряда «Беркут». Янукович уже подписал договор с адвокатским объединением о работе с Горошинским, а платные адвокаты экс-президента будут работать на международном уровне.

Отмечается, что Горошинский уже подал ходатайство об отводе всех судей, но ему отказали.

Напомним, Януковичу уже несколько раз назначали государственного адвоката, но защита никак не могла приступить к делу. Экс-президента обвиняют в государственной измене и других разных преступлениях, а прокуроры требуют для Януковича 15 лет тюрьмы.

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Дело Януковича
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