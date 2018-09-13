Второй тур выборов в Хакасии: коммунист наступает, единоросс держит паузу

Абакан, , 11:55 — REGNUM Хакасия готовится ко второму туру губернаторских выборов, который должен состояться 23 сентября. Известно, что кандидат от КПРФ, 30-летний Валентин Коновалов уже подал в избирательную комиссию заявление об участии в повторном голосовании. Эту информацию ИА REGNUM сегодня, 13 сентября, подтвердили в республиканском избиркоме.

Заявления от главы Хакасии Виктора Зимина пока нет. Соответственно, дата второго тура пока не назначена. Уточнить крайний срок подачи заявления в избиркоме затруднились.

Между тем коммунисты, судя по всему, перешли в наступление. Хакасское отделение КПРФ распространило заявление, в котором говорится:

«Слишком затянувшаяся пауза с официальной подачей заявки на участие во втором туре выборов главы Хакасии от Виктора Зимина заставляет нас констатировать моральную капитуляцию действующей в республике власти».

Республиканские коммунисты считают, что «руководство Хакасии полностью деморализовано» и боится потерять власть.

Также реском КПРФ располагает информацией от некоего источника о том, что Валентину Коновалову хотят предложить «тёплое место в Совете Федерации РФ». Однако коммунисты заявили, что Коновалов на это не пойдёт.

Добавим, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Коновалов опубликовал фото заявления на участие во втором туре. На странице Виктора Зимина, который до выборов 9 сентября был очень активен в соцсетях, информации о подаче заявления нет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября в Хакасии выбирали главу республики. Действующий руководитель региона, единоросс Виктор Зимин проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Зимина поддержали 32,42% избирателей, Коновалова — 44,81%.

Читайте также: Выборы в Хакасии: Зимин проиграл собственному антирейтингу

И так как ни Зимин, ни Коновалов не набрали 50 процентов плюс один голос, в республике должен состояться второй тур губернаторских выборов. На повторное голосование выделят 20 миллионов рублей из резервного фонда Хакасии.

Читайте также: Политическая борьба за Хакасию