Украинского министра инфраструктуры обвинили в незаконном обогащении

Киев, , 12:02 — REGNUM Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко поддержал действия следователей Национального антикоррупционного бюро Украины, которые вручили подозрение за «незаконное обогащение"министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Соответствующее заявление Червоненко сделал 13 сентября в эфире телеканала «112 Украина».

Он обвинил Омеляна в непрофессионализме, некомпетентности и уничтожении инфраструктуры Украины.

«На фоне страшной коррупции и беспорядка в транспортной отрасли его сделали козлом отпущения, чтобы снять напряжение. На железной дороге — трагедия, в портах — полная коррупция. Автомобилисты готовятся к всеукраинской забастовке… Мне было бы интереснее, если бы ему вручили подозрение о том, что он дебил, что он пустой человек, который не влияет ни на железную дорогу, ни на автодор, ни на порты. Это не мое мнение, это мнение всех. Звание министр транспорта — это позор. Но главное подозрение к господину Омеляну, что он занимает должность и уничтожает инфраструктуру Украины», — сказал Червоненко.

Он призвал НАБУ расследовать полеты Омеляна в США.

«Он просто болтун. Безусловно, его доходы намного больше. Я не знаю, почему НАБУ не учитывает его полеты в США… Омелян сознательно врет, Омелян сознательно разрушает отрасль. Избирательная кампания не имеет никакого отношения, потому что господин Омелян играет роль «золотого тельца». Он натуральный Фунт. Никакой политической силы у господина Омеляна нет. Это просто мальчик в очках, с умным взглядом и говорящий на английском, все. Он не влияет ни на какой процесс в бюджетообразующих отраслях «Укрзализницы», — добавил Червоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября министр Омелян сообщил, что сегодня в 8:40 сотрудники НАБУ вручили ему подозрение за «незаконное обогащение» десять лет назад, «пользование или приобретения» машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

«В 8:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение за «незаконное обогащение» десять лет назад, «пользование или приобретения» машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года. По сути дела: по странному стечению обстоятельств, его открыли сразу после моего визита в суд над Мартыненко (экс-депутат Николай Мартыненко — ИА REGNUM ). В течение полутора лет проверили все: почту, мессенджеры, обыскали, опросили всех знакомых, родственников, друзей. Искали сенсаций: дорогую недвижимость, значительные средства, оффшорные или любые компании, схемы, коррупцию. Убедились, что невозможно найти то, чего нет. Потрачено кучу времени и средств налогоплательщиков с единственной целью — объявить подозрение первому министру», — отметил Омелян.