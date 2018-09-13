Германия готова подписать договор о беженцах с Италией

Берлин, , 11:48 — REGNUM Договор по вторичной миграции беженцев между Германией и Италией согласован. Об этом 13 сентября заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер, передает агентство DPA.

Он пояснил, что соглашение о реадмиссии мигрантов достигнуто. Документ осталось подписать самому Зеехоферу и итальянскому министру внутренних дел Маттео Сальвини.

Ранее договор о высылке вторичных мигрантов Германия заключила с Испанией и Грецией. Соглашение позволяет властям ФРГ отправлять назад в «свои» страны нелегальных беженцев, занесенных в европейскую базу EURODAC.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВД Италии Маттео Сальвини ранее анонсировал соглашение с Германией о возвращении «своих» беженцев с германо-австрийской границы. В течение 48 часов мигрантов будут отправлять в те страны, где они прежде запросили убежища.

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