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«Яндекс» перепутал бывшего мэра Таганрога с Януковичем

Политика

Рядом с биографическими данными об экс-градоначальнике приморского города Ростовской области размещена фотография бывшего президента Украины

«Яндекс» перепутал бывшего мэра Таганрога с Януковичем
Иллюстрация: Скриншот страницы с результатом запроса
Результат запроса в «Яндекс»

Ростов-на-Дону, 13 сентября 2018, 11:48 — REGNUM  Фотоснимок бывшего президента Украины появляется при запросе информации об экс-градоначальнике Таганрога Ростовской области Сергее Шило в «Яндексе». Изображение Виктора Януковича сопровождает раздел с биографическими сведениями о мэре.

При этом, если кликнуть на фотографию Януковича, то поисковик открывает другой раздел с настоящими снимками таганрогского политика.

Напомним, первый мэр Таганрога Сергей Шило был убит двумя выстрелами в спину у подъезда дома в октябре 2002 года. До сих пор неизвестны ни заказчик, ни исполнитель преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, интернет-пользователи ранее указывали на то, что поисковая система Google считает серийного убийцу Андрея Чикатило, приговорённого к смертной казни, выдающимся выпускником РГУ. Сотрудники Южного федерального университета позже отправили официальную жалобу в Google с просьбой удалить ростовского маньяка из результатов поисковых запросов.

Читайте также: Google считает Чикатило выдающимся выпускником РГУ

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