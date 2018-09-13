«Яндекс» перепутал бывшего мэра Таганрога с Януковичем

Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM Фотоснимок бывшего президента Украины появляется при запросе информации об экс-градоначальнике Таганрога Ростовской области Сергее Шило в «Яндексе». Изображение Виктора Януковича сопровождает раздел с биографическими сведениями о мэре.

При этом, если кликнуть на фотографию Януковича, то поисковик открывает другой раздел с настоящими снимками таганрогского политика.

Напомним, первый мэр Таганрога Сергей Шило был убит двумя выстрелами в спину у подъезда дома в октябре 2002 года. До сих пор неизвестны ни заказчик, ни исполнитель преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, интернет-пользователи ранее указывали на то, что поисковая система Google считает серийного убийцу Андрея Чикатило, приговорённого к смертной казни, выдающимся выпускником РГУ. Сотрудники Южного федерального университета позже отправили официальную жалобу в Google с просьбой удалить ростовского маньяка из результатов поисковых запросов.

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