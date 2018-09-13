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Суд ЕС отказал компаниям РФ в отмене санкций

Политика

13 сентября Евросоюз продлил индивидуальные ограничительные меры против России до 15 марта 2019 года

Брюссель, 13 сентября 2018, 11:45 — REGNUM  Иски крупных компаний Российской Федерации о необоснованности ограничительных мер со стороны Европейского союза отклонены. Такое решение, как передает агентство Bloomberg, принял 13 сентября Европейский суд общей юрисдикции.

По данным агентства, среди команий, подавших ранее иски в Европейский суд, фигурируют «Роснефть», «Газпром-нефть», Сбербанк, Внешэкономбанк, ВТБ и др.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Евросоюз продлил индивидуальные ограничительные меры против России до 15 марта 2019 года.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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