Суд ЕС отказал компаниям РФ в отмене санкций

Брюссель, , 11:45 — REGNUM Иски крупных компаний Российской Федерации о необоснованности ограничительных мер со стороны Европейского союза отклонены. Такое решение, как передает агентство Bloomberg, принял 13 сентября Европейский суд общей юрисдикции.

По данным агентства, среди команий, подавших ранее иски в Европейский суд, фигурируют «Роснефть», «Газпром-нефть», Сбербанк, Внешэкономбанк, ВТБ и др.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Евросоюз продлил индивидуальные ограничительные меры против России до 15 марта 2019 года.

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