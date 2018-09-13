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Доходы Порошенко выросли в пять раз

Политика

Украинский президент может позволить себе отдых на Мальдивах за полмиллиона долларов

Доходы Порошенко выросли в пять раз
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Состояние

Киев, 13 сентября 2018, 11:44 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко задекларировал около 77 млн гривен ($2,75 млн) с начала 2018 года, сообщают 13 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, задекларированный Порошенко доход в 2018 году почти в пять раз больше, чем за весь 2017 год, когда доход президента составил 16,3 млн гривен ($580 тыс.).

Напомним, по данным СМИ «Украинские новости», ежемесячно Порошенко получает с процентов около 1 млн гривен ($36 тыс.). Проценты украинский президент получает от своих вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ).

Ранее СМИ сообщали, что на Новый, 2018 год Порошенко тайком вылетал на Мальдивы. Стоимость «отдыха» Порошенко составила порядка $500 тыс.

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Политическая жизнь Украины
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