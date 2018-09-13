Заниматься тамбовскими финансами будет экс-сотрудник Сбербанка

Тамбов, , 11:37 — REGNUM Заместителем главы администрации Тамбова и председателем комитета финансов стал бывший банковский работник Александр Жуков. О назначении 12 сентября сообщила пресс-служба администрации.

Новый заместитель мэра родился в 1974 году. Он окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит». С 1996 года работал в налоговых органах, а затем в банках — например, в «Сбербанке» и ВТБ.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий глава комитета финансов Александр Дроков покинул пост летом 2018 года. Он проработал на должности около года, после чего написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Отметим, что за несколько месяцев до этого глава администрации Тамбова Сергей Чеботарев анонсировал чистку рядов чиновников и глобальные перестановки в мэрии. Как сообщил мэр города, отставки планируются «и среди заместителей главы администрации города, и среди помощников, и среди начальников управлений и комитетов». Сергей Чеботарев также заметил, что за год работы на посту он смог оценить работу администрации и конкретных людей.

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