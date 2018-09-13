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«Дело Скрипалей»: Симоньян рассказала о встрече с «подозреваемыми»

Политика

«Не шучу»

«Дело Скрипалей»: Симоньян рассказала о встрече с «подозреваемыми»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Туманный Альбион

Москва, 13 сентября 2018, 11:36 — REGNUM  Подозреваемые по «делу Скрипалей» Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью российскому телеканалу. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян на странице в соцсети Twitter.

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер (12 сентября), а я провела его с Петровым и Бошировым, — написала Симоньян. — Не шучу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что двое жителей РФ, которых власти Великобритании подозревают в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, являются гражданскими лицами.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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