Посол Великобритании призвал развивать «умные города» в странах АСЕАН

Джакарта, , 12:29 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии Моаззам Малик пригласил лидеров Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) развивать умные города, используя технологии, сообщает Antaranews.

«Развитие Smart City нацелено на улучшение качества жизни в городах», — заявил посол на двустороннем саммите UK-ASEAN Leadership в Джакарте.

«Городское общество — это будущее АСЕАН. Городское население должно повысить свой уровень жизни за счет инноваций», — отметил он.

По словам Моаззака Малика, мэр города Сурабая Три Рисахарини активно сотрудничает с мэром Ливерпуля Джо Андерсоном в области развития креативной экономики. Благодаря обмену опытом, Сурабая начала использовать технологии в управлении дорожным движением и предотвращении катастроф.

Напомним, в АСЕАН входит 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины.