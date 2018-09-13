В Екатеринбурге открылся XII Европейско-Азиатский правовой конгресс

Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM В Екатеринбурге 13 сентября начал работу XII Европейско-Азиатский правовой конгресс. В нём участвуют порядка 800 человек из 30 стран, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Темой конгресса 2018 года является «Право и справедливость: глобальные вызовы». Как отметил в своём приветствии глава администрации свердловского губернатора Азат Cалихов, эта тема является действительно актуальной.

Конгресс проходит в Екатеринбурге с 2007 года. Он был учреждён Ассоциацией юристов России, также организатором является Уральский государственный юридический университет. Как отмечает министр юстиции России Александр Коновалов, форум собирает на одной площадке представителей органов федеральной власти России, международных организаций, бизнеса и т.д.

Конгресс продлится два дня. Впереди круглые столы и заседания экспертных групп по тематике форума.