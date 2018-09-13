Законопроект о санкциях за увольнение предпенсионеров ГД приняла в I чтении

Москва, , 11:57 — REGNUM Президентский законопроект о введении уголовной ответственности для работодателей за необоснованное увольнение или неприем на работу граждан, чей возраст приближается к пенсионному, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Речь идет об инициативе, которую внес в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин. Законопроект дополняет правительственную инициативу, направленную на изменение пенсионного законодательства, которую Госдума приняла в первом чтении в июле. В частности, речь идет о повышении пенсионного возраста граждан РФ. Ранее президент РФ обратился к гражданам страны и отметил необходимость принятия такого закона, а также рассказал о дополнительных гарантиях, которые должны обеспечить наиболее комфортное проведение пенсионной реформы.

Так, по предложению президента, за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение граждан из-за достижения ими предпенсионного возраста грозит уголовный штраф в размере до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 360 часов.

«Необоснованность отказа в приеме на работу либо увольнение означает принятие такого решения исходя из обстоятельств, не связанных с деловыми и профессиональными качества работника, его образованием и опытом работы и иными факторами, влияющими на исполнение трудовых функций», — заявила в ходе пленарного заседания вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом, отметила она, под деловыми качествами работника следует понимать способность гражданина выполнять трудовые функции с учетом имеющихся у него профессиональных качеств.

Законопроект очень важный, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Этот вопрос очень важный, речь идет о защите трудовых прав лиц предпенсионного возраста», — подчеркнул он.

Как передавало ранее ИА REGNUM, принятие законопроекта в первом чтении поддержали не только депутаты фракции «Единой России», но в том числе и депутаты от фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР. Ранее они голосовали против повышения пенсионного возраста в РФ, однако проголосовали за принятие президентской инициативы.

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова разъяснила, кого накажут за увольнение «предпенсионера»

Читайте развитие сюжета: С пенсионной реформой гражданам от 35 до 55 лет прогнозируют безработицу