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В Турции вновь «нейтрализуют» курдов: трое человек погибли

Политика

Спецоперации продолжаются

Анкара, 13 сентября 2018, 11:21 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» по меньшей мере трех человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает 13 сентября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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