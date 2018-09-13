Четверг, 13 Сентября 2018 года
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Министра инфраструктуры Украины заподозрили в незаконном обогащении

Политика

Сам министр уверен, что ничего не нарушил

Киев, 13 сентября 2018, 11:12 — REGNUM  Подозрение в незаконном обогащении выдали детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Об этом министр заявил сам, сообщают 13 сентября украинские «Вести».

По словам Омеляна, НАБУ подозревает его в незаконном обогащении десять лет назад: приобретении машины для брата и незадекларированном проживании в доме в течение двух неделю. Сам чиновник утверждает, что на него полтора года уже заводили дело, но так как не нашли нарушений, решили открыть дело по преступлениям более давним.

Напомним, украинские чиновники часто бывают замечены в коррупционных схемах. Ранее из-за незадекларированной собственности в Великобритании был снят с должности министр финансов Украины Александр Данилюк.

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Политическая жизнь Украины
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