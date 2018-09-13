Американского сенатора не «обнадежило» подписание Трампом указа о санкциях

Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Новое решение Дональда Трампа не является достаточной мерой, утверждает сенатор США Чак Шумер, комментируя новость о подписании Трампом указа, который разрешает дополнительные санкции против стран или отдельных лиц за вмешательство в американские выборы. Обсуждая президентский указ в своем твиттере, сенатор пишет:

«Новый указ, безусловно, не освобождает Сенат от принятия столь необходимого законодательства и финансирования, чтобы усилить нашу безопасность выборов и предотвратить будущие нападения на нашу демократию со стороны иностранных противников».

Шумер также вспоминает встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, ставшую еще до своего начала предметом многочисленных домыслов со стороны американских оппозиционных политиков и СМИ, и высказывает предположение, что «предоставление ему возможности введения жестких санкций вряд ли обнадеживает».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп 12 сентября подписал указ о санкциях в отношении иностранных граждан и организаций, вмешивающихся в выборы в Соединённых Штатах. Указ обязывает американские спецслужбы начинать расследования в случае подозрений на вмешательство в избирательный процесс. При выявлении доказательств санкционные меры должны будут вводиться автоматически.