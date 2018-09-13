МВД и ЦИК Грузии подписали меморандум о мирном проведении выборов

Тбилиси, , 11:03 — REGNUM Глава МВД Грузии Георгий Гахария и председатель ЦИК Тамар Жвания подписали меморандум об обеспечении проведения президентских выборов в мирной обстановке.

Об этом журналистам после подписания документа сообщил Георгий Гахария. Он заверил всех, что полиция и сегодня является абсолютно нейтральной структурой, и такой же будет в период выборов.

«Для нас очень важно, чтобы избирательный процесс и выборы прошли в мирной обстановке. Этот меморандум предусматривает, что наши сотрудники, представители полиции и всего министерства повысят квалификацию, чтобы соответствующим образом успешно справиться с этими задачами и вызовами. Повторю еще раз: политически нейтральная полиция — гарант того, что мы проведем выборы в мирной обстановке», — подчеркнул министр.

Очень важным документом назвала меморандум Тамар Жвания. По ее информации, сотрудничество между ЦИК и МВД в связи с выборами началось еще в 2016 году при содействии фонда IFES и USAID и успешно продолжается третий год.

«Хочу отметить, что безопасность важна для того, чтобы избиратели имели возможность свободного выражения своей конституционной воли в свободной среде. Именно это мы и обеспечиваем в сотрудничестве с МВД. Проводим совместные обучающие программы, и хочу отметить, что в прошлом году в результате совместной деятельности мы достигли очень важного успеха, когда во время выборов 2017 года ни одного насильственного факта зафиксировано не было», — заявила председатель ЦИК.

Напомним, что выборы президента Грузии назначены на 28 октября. Правящая партия «Грузинская мечта», как и обещал ее председатель и учредитель Бидзина Иванишвили, своего кандидата на этих выборах выдвигать не стала, а недавно определилась и с тем кандидатом, которого будет поддерживать. Как и ожидалось, им стала «независимый кандидат» Саломе Зурабишвили.