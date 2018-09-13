В Турции арестовали двух террористов

Анкара, , 11:03 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали в Стамбуле двух человек, подозреваемых в связях с Революционной народно-освободительной партией-фронтом (РНОПФ), сообщает 13 сентября Anadolu.

Контртеррористическая операция прошла во втором по значимости городе страны после того, как прокуратура выдала ордеры на арест подозреваемых.

Напомним, РНОПФ считается в стране террористической группировкой и ее деятельность запрещена на территории Турции, США и ЕС. Члены партии обвиняются в ряде террористических акций, в том числе нападении на посольство США в 2013 году, в результате которого погиб охранник.

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