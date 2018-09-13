Известен кандидат на пост члена Совфеда от Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону на состоявшемся заседании регионального отделения партии «Единая Россия» Ирина Рукавишникова была выдвинута на пост члена Совета Федерации от Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе фракции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ирина Рукавишникова одержала победу на прошедших выборах в Законодательное собрание Ростовской области шестого созыва. В донском парламенте пятого созыва она занимала пост заместителя председателя ЗС — председателя комитета по законодательству.

Напомним, в Совет Федерации ФС РФ входят по два представителя от каждого субъекта России: по одному от законодательного и исполнительного органов государственной власти субъекта. Наделение полномочиями члена Совфеда осуществляется губернатором Ростовской области на срок его полномочий, а также депутатами Законодательного собрания Ростовской области нового созыва.

В настоящее время интересы Донского региона в верхней палате парламента отстаивают сенаторы Леонид Тягачёв (представитель от Законодательного собрания Ростовской области) и Евгений Бушмин (представительот исполнительного органа государственной власти Ростовской области). Таким образом, в верхней палате Федерального Собрания РФ Рукавишникова сменитТягачёва.

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