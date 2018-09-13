Во Владимирском заксобрании может поменяться спикер

Владимир, , 10:59 — REGNUM В законодательном собрании Владимирской области грядет смена председателя. Как сообщила 13 сентября газета «Коммерсантъ», на пост председателя парламента рассматриваются кандидатуры Ольги Хохловой и Вячеслава Картухина. Оба они представляют «Единую Россию» и оба были вице-спикерами прошлого созыва заксобрания.

Председатель прошлого созыва, единоросс Владимир Киселев, по данным издания, не претендует на пост — якобы он может стать членом Совета Федерации от регионального парламента.

Отметим, что из двух претендентов на пост спикера в парламент прошел только Вячеслав Картухин — он победил в одномандатном округе №6. Ольга Хохлова шла на выборы под №1 в территориальной группе одномандатного избирательного округа №11, но по итогам голосования не смогла получить мандат. Она может стать депутатом в том случае, если кто-то из выбранных по списку кандидатов откажется от мандата. В частности, это может быть губернатор Светлана Орлова, которая возглавляла список «Единой России», или другие депутаты, которые смогли пробиться в парламент по списку.

ИА REGNUM напоминает, что выборы состоялись 9 сентября. По итогам голосования «Единая Россия» получила в заксобрании 23 мандата, КПРФ — семь, ЛДПР — четыре, «Справедливая Россия» — три мандата, а Коммунистическая партия социальной справедливости — один. Всего в заксобрание войдут 38 депутатов.

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