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Косачёв: Трамп старается застолбить монополию США в киберпространстве

Политика

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить различные санкции в отношении иностранных лиц, компаний или стран, которые вмешиваются в американские выборы

Косачёв: Трамп старается застолбить монополию США в киберпространстве
Иллюстрация: Government.ru
Киберпространство

Москва, 13 сентября 2018, 10:56 — REGNUM  Своим указом президент США Дональд Трамп старается застолбить монополию в виртуальном пространстве, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Вашингтон в условиях почти отсутствующего правового регулирования в киберпространстве старается застолбить за собой монополию на установление правил в виртуальном мире, то есть, по сути, все то же право на экстерриториальное применение своих норм», — написал Косачёв в соцсети.

Такой вывод сенатор сделал на основании слов одно из американских чиновников, что «администрация хочет установить новую норму в киберпространстве», а указ — «первый шаг в установлении границ и публичном объявлении нашей реакции на плохое поведение».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, реализация указа позволит наказывать в том числе за кибератаки и кампании по дезинформированию американцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Косачёв: Дональд Трамп ввел санкции против конгресса США

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