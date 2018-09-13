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Глава Минвостокразвития рассказал о сотрудничестве с КНДР

Политика

10 сентября 2018г. во Владивосток прибыли представители делегации из Северной Кореи

Владивосток, 13 сентября 2018, 10:53 — REGNUM  Глава Минвостокразвития Александр Козлов и министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили торгово-экономические вопросы. Об этом сообщается на сайте Минвостокразвития.

«Наше намерение — продвигать двустороннее сотрудничество в сферах, не затронутых международными санкциями», — прокомментировал встречу министр по развитию Дальнего Востока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2018 г. во Владивосток прибыли представители делегации из Северной Кореи, которые приняли участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Восточный экономический форум
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