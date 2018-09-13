Косачёв: Дональд Трамп ввел санкции против конгресса США

Москва, , 10:51 — REGNUM Указ президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении иностранных правительств и организаций за вмешательство в избирательные процессы направлен прежде всего против конгресса США, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Санкционный раж в США, похоже, достигает своего апогея: на сей раз президент Трамп ввел санкции за то, что еще даже не произошло, — за будущее вмешательство в американские выборы. При том, что, если вдуматься, единственным, кто вмешался в те же президентские выборы в США, является… конгресс США», — написал парламентарий в соцсети.

Ведь это именно он откровенно блокирует реализацию президентом США того мандата, который ему дал американский избиратель, привел аргумент сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить различные санкции в отношении иностранных лиц, компаний или стран, которые вмешиваются в американские выборы.

Читайте развитие сюжета: Косачёв: Трамп старается застолбить монополию США в киберпространстве